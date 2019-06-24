Kapadokya'da balonların gökyüzünde muhteşem dansı

İlginç yer şekilleri ve kayadan oyma kiliseleriyle önemli turizm merkezleri arasında yer alan Kapadokya'da düzenlenen sıcak hava balonlarının gökyüzünde ki muhteşem dansı yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgisini çekiyor.

İlginç yer şekilleri ve kayadan oyma kiliseleriyle önemli turizm merkezleri arasında yer alan Kapadokya'da düzenlenen sıcak hava balonlarının gökyüzünde ki muhteşem dansı yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgisini çekiyor.



Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya Bölgesinde düzenlenen balon turları yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgisini çekiyor. Peribacalarının eşsiz güzelliklerini kuşbakışı izlemek için sabahın erken saatlerinde balon turlarına katılan yerli ve yabancı turistler yaklaşık bir saat boyunca bölgeyi havadan izlemenin keyfini yaşıyor.



Gündoğumu ile birlikte havalanan sıcak hava balonlarının gökyüzündeki görsel şöleni ise yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgisini çekiyor. Peribacaları eşliğinden gökyüzünde görsel şölenini izleyen yerli ve yabancı turistler ise bol bol fotoğraf çekerek bu anları ölümsüzleştiriyor. - NEVŞEHİR

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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