Son Dakika Haberleri: Kapadokya'da balonların görsel şöleni
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Kapadokya'da balonların görsel şöleni

6 saat önce

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde sıcak hava balon turlarının gökyüzündeki dansı kartpostallık görüntüler verdi.

Kapadokya'da balonların görsel şöleni, System.String[]

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde sıcak hava balon turlarının gökyüzündeki dansı kartpostallık görüntüler verdi.


Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde sıcak hava balon turları iki günün ardından yeniden yapıldı. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte havalanan sıcak hava balon turlarına yerli ve yabancı turistler büyük ilgi gösterirken balonların görsel şöleni kendisine hayran bıraktı. Nevşehir Jandarma At Köpek Eğitim Merkezi (JAKEM) Komutanlığına bağlı atlı birlikler ise sabahın erken saatlerinde yerli ve yabancı turistlerin güvenliği için devriye gezmesi dikkatlerden kaçmazken atlı birliklere turistlerin büyük ilgi göstermesi dikkatlerden kaçmadı.


Göreme Balloons İşletme Müdürü Bekir Güneş yaptığı açıklamada 2 günün ardından yeniden uçuşların gerçekleştiğini söyledi. Güneş, "Kapadokya'da sıcak hava balon turları olumsuz hava şartları nedeniyle iki gündür yapılamıyordu. Bu sabah ise Kapadokya'da balonlar yeniden havalandı. Yerli ve yabancı turistlerin sıcak hava balon turlarına ilgisi oldukça güzel. Umut ederim ki her yıl bu sene ilgi olur" şeklinde konuştu. - NEVŞEHİR

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 09:31 Kaynak: İHA
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