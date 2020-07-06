Kapadokya'da baraka tipi 4 iş yeri yıkıldı - Son Dakika

Yetkililer, kaçak ve uygunsuz yapıların yıkımının süreceğini bildirdi.

Jandarmanın güvenlik tedbiri aldığı alanda, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri de hazır bulundu.

Kapadokya Alan Başkanlığınca verilen kararın ardından, sabah saatlerinde bölgeye sevk edilen Avanos Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, daha önce sahiplerince boşaltılan hediyelik eşya dükkanlarını, iş makinesi yardımıyla yıktı.

Kapadokya 'da peribacalarının yakınındaki binaların ortadan kaldırılmasına yönelik proje kapsamında, Zelve Ören Yeri girişindeki baraka tarzı 4 iş yerinin yıkımı gerçekleştirildi.

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