Kapadokya'da bayram öncesi yoğunluk yaşanıyor - Son Dakika

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde pandemi sonrasında turist yoğunluğu yaşanmaya başladı.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde bulunan üç güzeller mevki yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor. Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, Kurban Bayramı öncesinde misafirlerimiz ilçemize gelmeye başladı dedi. Aktürk, "Biliyorsunuz Kurban Bayramı yaklaşıyor. Uzunca bir pandemi dönemiyle sakin günler yaşadığımız ilçemizde bu bayram vesilesiyle yoğun bir ilgiyle ziyaretçilerimiz ilçemize gelmeye başladılar. Bu 9 günlük bayram tatili boyunca her geçen gün bu ilginin artacağını umut ediyoruz. Ürgüp Belediyemiz olarak, esnaflarımız olarak, turizmcilerimiz olarak biz her türlü hazırlığımızı yaptık. Sakin geçen pandemiden sonra bayram bayram gibi yapmak ziyaretçilerimizin bizleri ve ilçemizi ziyaret etmesiyle mümkün. Biz esas bayramı o zaman yapacağız. Tüm ziyaretçilerimize güzel günler diliyorum" dedi.

Üç güzeller turistlerin uğrak yeri olmaya devam ediyor

Kapadokya bölgesini ziyarete gelen yerli ve yabancı turistlerin uğrak yerlerinden olan üç güzeller mevkiini ziyarete gelen turistlerin bol bol fotoğraf çekinmesi dikkatlerden kaçmadı. Aktürk, "Biliyorsunuz ülkemizin ve bölgemizin simgesi peribacalarımız üç güzeller mevkiimiz var. Kapadokya bölgemizi ziyarete gelen yerli ve yabancı turistlerin en uğrak yerlerinden bir tanesi de üç güzeller mevkiidir. Bu bayramda buranın çok yoğun bir şekilde ziyaret edileceğini tahmin ediyoruz. En güzel görsel görüntüleri en güzel fotoğrafları Kapadokya'ya ait anıları en güzel şekilde burada yaşayacaklarını umut ediyoruz" diye konuştu. - NEVŞEHİR