Son Dakika Haberleri: Kapadokya'da bayram yoğunluğu
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Kapadokya'da bayram yoğunluğu

1 saat önce

TÜRKİYE'nin önemli turizm bölgesi Kapadokya'da, Kurban Bayramı tatili nedeniyle tüm oteller yüzde yüz doldu.

Kapadokya'da bayram yoğunluğu, System.String[]
TÜRKİYE'nin önemli turizm bölgesi Kapadokya'da, Kurban Bayramı tatili nedeniyle tüm oteller yüzde yüz doldu.
Peribacaları, sıcak hava balonları ve doğal yapıları ile ünlü turizm bölgesi Kapadokya, Kurban Bayramı tatili nedeniyle tamamen doldu. Yerli ve yabancı turistlerin akın ettiği bölgedeki otellerde doluluk oranı yüzde yüze ulaştı. Tatilciler, sıcak hava balonları ile Kapadokya turu yaptı. Yerli ve yabancı turistler, bölgenin büyülü doğal ve kültürel değerlerinin yer aldığı Göreme Açık Hava Müzesi başta olmak üzere Zelve Örenyeri, Çavuşin Kilisesi, Kaymaklı, Özkonak ve Derinkuyu yeraltı şehri ile Ortahisar, Mustafapaşa gibi merkezleri gökyüzünden izleme fırsatı buldu. Tatilciler, bayram boyunca bölgenin tarihi ve turistik mekanlarını gezerek tatilin keyfini çıkaracak.


Kurban Bayramı, Kapadokya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 01:32 Kaynak: DHA
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