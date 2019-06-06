Kapadokya'da bayram yoğunluğu (2)
1 saat önce
HASAR GÖREN 'SALLANAN KÖPRÜ' KAPATILDINevşehir'in Avanos ilçesinde, Kızılırmak üzerindeki asma köprü (sallanan köprü), Ramazan Bayramı'ndaki ziyaretçi yoğunluğunda hasar görürken, kullanıma kapatıldı.
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 04:50 Kaynak: DHA
HASAR GÖREN 'SALLANAN KÖPRÜ' KAPATILDI
Nevşehir'in Avanos ilçesinde, Kızılırmak üzerindeki asma köprü (sallanan köprü), Ramazan Bayramı'ndaki ziyaretçi yoğunluğunda hasar görürken, kullanıma kapatıldı. Bayram tatili için Kapadokya'yı tercih edenler, Avanos'ta Kızılırmak üzerinde bulunan, geçişler sırasında esneyen ya da sallanan, 180 metre uzunluğundaki asma köprüye ilgi gösterdi. Kızılırmak'ın ikiye ayırdığı ilçeye gelerek, asma köprüden geçmek isteyenler, girişte yoğunluk oluşturdu. Çelik halat ve tahtadan oluşan köprüde, kalabalık grupların aynı anda geçişi sırasında hasar meydana geldi. Köprüyü tutan demirlerden birinin kırılması üzerine Avanos Belediyesi yetkilileri, çalışma başlattı. Köprünün girişine şerit çekilerek, geçişe izin verilmedi. Belediye yetkilileri, köprüden geçenlerin sallaması nedeniyle hasar oluştuğunu belirtti. Çalışmaların ardından köprünün tekrar kullanıma açılacağı duyuruldu.
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