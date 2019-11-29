Son Dakika Haberleri: 'Kapadokya'da betona hayır' etkinliği
Son Dakika Güncel 'Kapadokya'da betona hayır' etkinliği - Son Dakika

'Kapadokya'da betona hayır' etkinliği

6 saat önce

NEVŞEHİR merkeze bağlı Uçhisar beldesinin sokakları, 'Kapadokya'da betona hayır' sloganıyla düzenlenen 'Sessiz Festival' etkinliği kapsamında, duvarlara çizilen resimlerle süslendi.

'Kapadokya'da betona hayır' etkinliği, System.String[]

NEVŞEHİR merkeze bağlı Uçhisar beldesinin sokakları, 'Kapadokya'da betona hayır' sloganıyla düzenlenen 'Sessiz Festival' etkinliği kapsamında, duvarlara çizilen resimlerle süslendi.

Profesyonel Turist Rehberi ve Turizmci Kamil Duman öncülüğünde, Uçhisar Belediyesi, Nevşehir Rehberler Odası (NERO) ve Rehber A.Ş. iş birliğinde 'Sessiz Festival' etkinliği düzenlendi. Etkinlik kapsamında, Uçhisar pazar yeri ve Güven Sokak 2'deki evlerin bahçe duvarları, ressamlar tarafından sprey boyalar ile çeşitli figür ve desenlere boyandı. Sokakları rengarenk yapan ressamlar, 'Doğa ve insana saygı' temasıyla çalıştıklarını söyledi.

Profesyonel Turist Rehberi ve Turizmci Kamil Duman, Kapadokya bölgesinde betonlaşmanın yaşanmaması için bazı etkinlikler gerçekleştirdiklerini ve bu çalışmaların yöre halkının da beğenisini kazandığını söyledi.

Vatandaşların onaylarını alarak bahçe duvarlarını özgün sanat eserleri ile süslediklerini ifade eden Duman, "Bu organizasyonu önümüzdeki süreçte tüm Uçhisar beldesi sokaklarında hayata geçirmeyi amaçlıyoruz" dedi. Sokak sakinlerinden Necdet Kırfaz'da, duvarlarının bu çalışmayla farklı bir güzellik kazandığını belirterek, katkısı olanlara teşekkür etti.


Kapadokya, Nevşehir, Uçhisar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 05:01 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meteoroloji'den yurt geneline uyarı: Sağanak ve kar yağışı bekleniyor
Şaban Vatan hakkında tanığın evine yaklaşmama kararını ihlalden soruşturma başlatıldı Asitli saldırıya uğrayan Berfin Özek: Çektiğim acılar 1-2 yıla sığacak acılar değil Economist: NATO Zirvesi'nde birçok liderin aklında Türkiye'deki nükleer bombalar olacak

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2019 23:47:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 'Kapadokya'da betona hayır' etkinliği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]