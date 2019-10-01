Son Dakika Haberleri: Kapadokya'da bu çanakla fotoğraf çekinmek için sıraya giriyorlar
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Kapadokya'da bu çanakla fotoğraf çekinmek için sıraya giriyorlar

1 saat önce

Nevşehir'in Avanos ilçesinde çanak ustası Şaban Topuz tarafından yapılan ve 81 ili temsil eden çanak, yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgisini çekiyor.

Kapadokya'da bu çanakla fotoğraf çekinmek için sıraya giriyorlar, System.String[]

Nevşehir'in Avanos ilçesinde çanak ustası Şaban Topuz tarafından yapılan ve 81 ili temsil eden çanak, yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgisini çekiyor.


Nevşehir'in Avanos ilçesinde çanak ustası Şaban Topuz tarafından üniversiteler arası yapılan çalıştayda hazırlanan hem Avanos çanakçılığını hem de çanağın üzerine yaptığı 81 adet testiyle Türkiye'yi simgeleyen çanak, yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgisini çekerken, turistler bu çanak ile fotoğraf çektirmek için adeta yarışıyor. Çanak ustası Şaban Topuz yaptığı açıklamada, "Üniversitelerarası yapılan bir çalıştay programında bölgemizi temsil amaçlı bir testi yaptık. Bu testimiz hem Avanos çanakçılığını simgeliyor hem de üzerine koyduğumuz 81 tane testiyle beraber tüm Türkiye'yi gösteriyor. Bu ilginç bir vazo gibi testi gibi olan ürünün yapılış amacı ne diye sorduklarında bizde bunun özelliğini tek tek yerli ve yabancı müşterilerimize anlatıyoruz. Çünkü onun benzeri atölyemizde olmadığı için bu aykırı bir ürün gibi gözüküyor. Sebebi ne diye sorduklarında açıklamasını yapıyoruz" dedi.


"Turistler fotoğraf çekmek için sıraya giriyor"


Avanos'ta çanak ustası Şaban Topuz tarafından üretilen ve üzerinde 81 adet testiyle tüm Türkiye'yi temsil eden çanak turistlerin büyük ilgisini çekerken atölyeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistler bu çanak ile fotoğraf çekmek için sıraya girdiklerini ifade eden Topuz, üretilen bu çanağın fiyatının bin lira olduğunu söyledi. - NEVŞEHİR

Şaban Topuz, Nevşehir, Türkiye, Avanos, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 10:22 Kaynak: İHA
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