Son Dakika Haberleri: Kapadokya'da Bugün 3 Kaçak Yapı Daha Yıkıldı

Kapadokya'da Bugün 3 Kaçak Yapı Daha Yıkıldı

24 dakika önce

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde bugün gerçekleştirilen yıkımlar sonrasında kaçak yapı yıkım sayısı 17'ye yükseldi.

Kapadokya'da Bugün 3 Kaçak Yapı Daha Yıkıldı, System.String[]
Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde bugün gerçekleştirilen yıkımlar sonrasında kaçak yapı yıkım sayısı 17'ye yükseldi.

Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Göreme beldesinde bugün Göreme Belediyesi ekiplerince Zemi Vadisi'nde bulunan 4 kaçak yapı yıkımı daha gerçekleştirildi. Kapadokya'da bugün yapılan 3 yıkımın ardından ise bölgede kaçak yapı yıkım sayısı 17'ye yükselirken, kaçak yapıların hafta boyunca da yıkımlarına devam edileceği öğrenildi. - NEVŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 05:44 Kaynak: İHA

Türkiye, Kapadokya, Güncel
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