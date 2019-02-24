Kapadokya'da Bugün 3 Kaçak Yapı Daha Yıkıldı
24 dakika önce
Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde bugün gerçekleştirilen yıkımlar sonrasında kaçak yapı yıkım sayısı 17'ye yükseldi.
Türkiye
'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya
bölgesinde bugün gerçekleştirilen yıkımlar sonrasında kaçak yapı yıkım sayısı 17'ye yükseldi. Nevşehir
'in merkez ilçeye bağlı Göreme
beldesinde bugün Göreme Belediyesi ekiplerince Zemi Vadisi'nde bulunan 4 kaçak yapı yıkımı daha gerçekleştirildi. Kapadokya'da bugün yapılan 3 yıkımın ardından ise bölgede kaçak yapı yıkım sayısı 17'ye yükselirken, kaçak yapıların hafta boyunca da yıkımlarına devam edileceği öğrenildi. - NEVŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 05:44 Kaynak: İHA
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