Son Dakika Haberleri: Kapadokya'da Bugün 7 Kaçak Yapı Daha Yıkıldı

Kapadokya'da Bugün 7 Kaçak Yapı Daha Yıkıldı

46 dakika önce

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde bugün 7 kaçak yapı daha yıkıldı.

Kapadokya'da Bugün 7 Kaçak Yapı Daha Yıkıldı, System.String[]
Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde bugün 7 kaçak yapı daha yıkıldı. Böylelikle geçtiğimiz hafta başlanan kaçak yapı yıkımlarının ardından kaçak yıkım sayısı 24'e ulaştı.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde kaçak yapıların yıkım çalışmaları devam ediyor. Nevşehir Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından tespit edilen kaçak yapıların yıkımları ilgili belediyeler tarafından gerçekleştiriliyor. Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Uçhisar beldesinde 1 kaçak yapı, Göreme beldesinde 4 kaçak yapı, Peribacaları'na zarar vermemek amacıyla 2 kaçak yapının ise el işçiliği ile yıkıldığı öğrenildi. Böylelikle bugün yıkılan 7 kaçak yapı ile toplamda bölgede yıkılan kaçak yapı sayısının 24'e yükseldiği belirtildi. - NEVŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 06:04 Kaynak: İHA

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