Kapadokya'da Bugün 7 Kaçak Yapı Daha Yıkıldı
46 dakika önce
Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde bugün 7 kaçak yapı daha yıkıldı.
Türkiye
'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya
bölgesinde bugün 7 kaçak yapı daha yıkıldı. Böylelikle geçtiğimiz hafta başlanan kaçak yapı yıkımlarının ardından kaçak yıkım sayısı 24'e ulaştı.
Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde kaçak yapıların yıkım çalışmaları devam ediyor. Nevşehir
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu
tarafından tespit edilen kaçak yapıların yıkımları ilgili belediyeler tarafından gerçekleştiriliyor. Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Uçhisar
beldesinde 1 kaçak yapı, Göreme
beldesinde 4 kaçak yapı, Peribacaları'na zarar vermemek amacıyla 2 kaçak yapının ise el işçiliği ile yıkıldığı öğrenildi. Böylelikle bugün yıkılan 7 kaçak yapı ile toplamda bölgede yıkılan kaçak yapı sayısının 24'e yükseldiği belirtildi. - NEVŞEHİR
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 06:04 Kaynak: İHA
SOCAR Türkiye CEO'su: Türkiye'deki Kanunlar ve Teşvikler Hiçbir Ülkede Yok
Çinliler, Edirne'yi Keşfe Geldi
Erdoğan'dan Yeni Parti Açıklaması: Bugün Bize İhanet Edenler Yarın Gittikleri Yere de İhanet Edeceklerdir
Arnavutluk-Türkiye Maçının Biletleri Satışa Çıktı