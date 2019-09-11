Kapadokya'da bulunan bu müze yoğun ilgi görüyor

Kapadokya Kültür Müzeyi her yıl 40 bin kişi ziyaret ediyor

Kapadokya geleneklerini anlatan müze yabancı turistlerin beğenisini kazanıyor

NEVŞEHİR - Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar beldesinde bulunan Kültür Müze yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgisini çekmeye devam ediyor.

Ortahisar beldesinde bulunan Kültür Müze her yıl yaklaşık 40 bin ziyaretçiye kapılarını açıyor. İçerisinde Kapadokya geleneklerinin anlatıldığı müzede ziyaretçiler yapı odası, tarım odası, geleneksel mutfak, pekmez yapım odası, dokuma odası, Türk hamamı, köy meydanı, köy odası, kız isteme merasimi, kına gecesi, gelin odası bulunan bölümlerini ziyaret ediyor. Müze sahibi Berin Yıldız 2004 yılında hizmete açılan müzeyi yılda 30 bin ila 40 bin kişinin ziyaret ettiğini ifade ederken yılın ilk 6 aylık döneminde de 9 bin yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiğini söyledi. Yıldız, "Müzemiz 2004 yılında hizmete açıldı. O günden bugüne yaklaşık yılda 30 bin ila 40 bin arasında ziyaretçimiz oldu. Ama son dönemde turizmde ki düşüklük sebebiyle sayılar düştü ama bu son zamanlar yine hareket başladı. Müzemizi ilk 6 ayda ortalama bin 500 kişi ziyaretçimiz oldu. Bu ziyaretçi sayısını ise İspanyol turistler ağırlıklı olmak üzere Fransız, ABD'li turistler geliyor. Müzemizi ziyarete gelenler böyle küçük bir kasabada müze olmasından çok mutluluk duyuyorlar. Müzede odalarda sergilediğimiz eserlerin tüm bilgileri birkaç dilde info yazılarımızda mevcut. Özellikler burada gelenek ve görenekleri anlatıyoruz. Kapadokya'nın yaşam biçimini anlatan böyle bir müze olması hem Kaapdokya için hem Ortahisar için hem turizm için bir avantaj diye düşünüyorum. Geçmiş yıllarda yerli ziyaretçimiz çok düşüktü ama son zamanlarda yerli turistler müzemize ilgi göstermeye başladı bu da bizi çok mutlu ediyor. Özellikle aileler çocukları ile birlikte geliyor. Büyük kentlerde yaşayan çocuklar köy yaşantısını bilmedikleri için burada gördükleri ile bilgi sahibi oluyorlar. Ailelerde bu konularda son dönemlerde çok bilinçliler. Yerli misafirlerimizin ilgisinden memnunuz" diye konuştu.