Son Dakika Haberleri: Kapadokya'da Çin Çalışmaları ve Araştırmaları konferansı düzenlendi
Son Dakika Güncel Haber

Kapadokya'da Çin Çalışmaları ve Araştırmaları konferansı düzenlendi

37 dakika önce

Çin Çalışmaları ve Araştırmaları Konferansı konunun uzmanı akademisyenlerin yoğun katılımıyla Kapadokya Üniversitesi ev sahipliğinde Mustafapaşa'da gerçekleştirildi.

Kapadokya'da Çin Çalışmaları ve Araştırmaları konferansı düzenlendi, System.String[]

Konferans KÜN Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyeleri Dr. Tuğrul Ongun ve Dr. Bural Sakal'ın organizasyonları ile gün boyunca yoğun tartışma ve sunumlara ev sahipliği yaparken, yirmiden fazla sunum yapılan toplantıda özel sektörü temsilen OnurAir sahibi turizmci Cankut Bagana da Çin ile Türkiye arasındaki yeni havacılık bağlantıları üzerine bir sunum yaptı.

Konferansın açılış konuşmasını yapan KÜN Rektörü Hasan Ali Karasar: "Amacımız Türkiye'deki akademik Çin çalışmalarının bir envanterini çıkarıp, ardından da eksikleri fazlaları ortaya koymak. Yüksek lisans ve doktora çalışmalarını nasıl destekler ve ulusal bir sinerji nasıl ortaya koyabiliriz, onu öğrenmek istiyoruz." dedi.Prof. Dr. Ali Merthan Dündar, Doç. Dr. Aşkın İnci Sökmen

Alaca, Doç. Dr. Nuran Savaşkan Akdoğan ve Prof. Dr. Seriye Sezen'in oturum başkanlıklarını yaptıkları dört oturumda toplam 21 bildiri sunulurken, bildiriler tarih, kültür, dil, siyaset, ekonomi, bilimsel ilişkiler, uluslararası örgütler, insan hakları, güvenlik gibi konularda geniş bir yelpazede ülkemizdeki Çin çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Bildirilerin bitmesini takiben konuşan son oturum başkanı Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Seriye Sezen'in kapanış konuşmasının ardından konferans sona erdi.

Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 04:48 Kaynak: Bültenler
Türkiye, Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye'nin en büyük otoyol projesi İstanbul-İzmir otobanı 8 Ağustos'ta açılacak Mursi'nin ölümünün ardından Türkiye'den peş peşe mesajlar! Oğlunun telefonundan son sinyalin uçurumdan geldiğini öğrenen baba yıkıldı Bir zamanlar Türkiye'nin en büyüğü olan Uzel traktör fabrikası yağmalanıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.6.2019 17:25:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kapadokya'da Çin Çalışmaları ve Araştırmaları konferansı düzenlendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]