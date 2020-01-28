Kapadokya'da Çinli bir turist hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

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Kapadokya'da Çinli bir turist hastaneye kaldırıldı
22 dakika önce
Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesini ziyarete gelen bir Çinli turist, korona virüsü şüphesiyle Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 11:42 Kaynak: İHA
Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesini ziyarete gelen bir Çinli turist, korona virüsü şüphesiyle Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Edinilen bilgilere göre, Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Göreme beldesinde bulunan Göreme Açık Hava Müzesi'ni ziyaret eden Çinli bir turist fenalaştı. Çinli turist, haber verilmesi üzerine ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesine götürüldü.
Korona virüsü şüphesiyle Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılan Çinli turistten kan örneği alındığı öğrenildi. - NEVŞEHİR
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