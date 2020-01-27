Kapadokya'da Çinli turistin sonuçları negatif çıktı - Son Dakika

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Kapadokya'da Çinli turistin sonuçları negatif çıktı
20 dakika önce
Kapadokya bölgesini ziyarete gelen ancak yüksek ateş nedeniyle Nevşehir Devlet Hastanesine başvuran Çinli turistin mevsimsel grip geçirdiği belirlendi.
Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 07:00 Kaynak: İHA
Kapadokya bölgesini ziyarete gelen ancak yüksek ateş nedeniyle Nevşehir Devlet Hastanesine başvuran Çinli turistin mevsimsel grip geçirdiği belirlendi.
Çin'den Kapadokya bölgesini ziyarete gelen burada yüksek ateşin ardından korona virüsü şüphesiyle Nevşehir Devlet Hastanesine müracaat eden Çinli turist iki gündür Nevşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı. Çinli turistten alınan kan tahlillerinin sonuçları bugün çıkarken Çinli turistin mevsimsel grip hastalığı olduğu ortaya çıktı. Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavisi devam eden Çinli turistin 2 saat içerisinde taburcu edileceği öğrenildi. - NEVŞEHİR
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