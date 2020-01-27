Kapadokya'da Çinli turistin sonuçları negatif çıktı - Son Dakika
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Kapadokya'da Çinli turistin sonuçları negatif çıktı

20 dakika önce

Kapadokya bölgesini ziyarete gelen ancak yüksek ateş nedeniyle Nevşehir Devlet Hastanesine başvuran Çinli turistin mevsimsel grip geçirdiği belirlendi.

Kapadokya'da Çinli turistin sonuçları negatif çıktı, System.String[]

Kapadokya bölgesini ziyarete gelen ancak yüksek ateş nedeniyle Nevşehir Devlet Hastanesine başvuran Çinli turistin mevsimsel grip geçirdiği belirlendi.


Çin'den Kapadokya bölgesini ziyarete gelen burada yüksek ateşin ardından korona virüsü şüphesiyle Nevşehir Devlet Hastanesine müracaat eden Çinli turist iki gündür Nevşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı. Çinli turistten alınan kan tahlillerinin sonuçları bugün çıkarken Çinli turistin mevsimsel grip hastalığı olduğu ortaya çıktı. Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavisi devam eden Çinli turistin 2 saat içerisinde taburcu edileceği öğrenildi. - NEVŞEHİR

Çin Halk Cumhuriyeti, Kapadokya, Nevşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 07:00 Kaynak: İHA
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