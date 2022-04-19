Kapadokya'da çukura düşen köpeği kurtarmak isterken mahsur kaldılar - Son Dakika
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Kapadokya'da çukura düşen köpeği kurtarmak isterken mahsur kaldılar

19.04.2022 21:02
Kapadokya'da çukura düşen köpeği kurtarmak isterken mahsur kaldılar

Ürgüp'de bir köpeği kurtarmak için vadideki çukura inip mahsur kalan iki turistle rehberleri AFAD ekibince kurtarıldı.

Ürgüp'de bir köpeği kurtarmak için vadideki çukura inip mahsur kalan iki turistle rehberleri AFAD ekibince kurtarıldı.

Kapadokya'da doğa yürüyüşü yapan iki yabancı turist ile kendilerine eşlik eden turist rehberi, Kızılçukur Vadisi'nde bir köpeğin çukura düştüğünü fark etti.

Çukura girerek köpeği kurtaran turistler ve rehber burada mahsur kalınca cep telefonları ile 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.

AFAD ekibi, ip yardımıyla şahısları bulundukları yerden çıkardı.

Herhangi bir sağlık sorunu bulunmayan iki turist ile rehber, vadi turuna devam etti.

Kapadokya'da çukura düşen köpeği kurtarmak isterken mahsur kaldılar

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Kapadokya, turist, AFAD, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kapadokya'da çukura düşen köpeği kurtarmak isterken mahsur kaldılar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kapadokya'da çukura düşen köpeği kurtarmak isterken mahsur kaldılar - Son Dakika
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