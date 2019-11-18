Son Dakika Haberleri: Kapadokya'da define avcısı suçüstü yakalandı
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Kapadokya'da define avcısı suçüstü yakalandı

6 saat önce

Nevşehir'in Avanos ilçesinde kaçak define arayan 1 kişi jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Kapadokya'da define avcısı suçüstü yakalandı, System.String[]

Nevşehir'in Avanos ilçesinde kaçak define arayan 1 kişi jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.


Edinilen bilgilere göre, Nevşehir'in Avanos ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan istihbarı çalışmalar sonrasında izinsiz kazı yapan 1 kişi jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Yakalanan şüpheli ile birlikte 1 adet dedektör, 1 adet kazma, 10 adet sikke ve 4 adet çeşitli tarihi eser ele geçirildi.


Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan şahsın işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - NEVŞEHİR

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 10:29 Kaynak: İHA
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