Kapadokya'da doğa harikası 'Gün batımı'
54 dakika önce
Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya Bölgesinde gün batımı izlemek isteyen yerli ve yabancı turistler Kızılçukur vadisine akın ediyor.
Türkiye
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 10:30 Kaynak: İHA
'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya
Bölgesinde gün batımı izlemek isteyen yerli ve yabancı turistler Kızılçukur vadisine akın ediyor. Kapadokya'da bulunan Kızılçukur Vadisi, gün batımını izlemek isteyen yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi görüyor. Nevşehir
'in Ürgüp
ilçesine bağlı Ortahisar
beldesindeki Kızılçukur Vadisi, Türkiye'de gün batımının en iyi izlenebildiği mekanlar arasında gösteriliyor. Gün batımı sırasında çoğunlukla kızıla, kimi zaman da yeşil renge dönüşen peribacaları ile süslü vadi turistleri büyülüyor. Güneşin son ışıklarını izleyebilmek için Kızılçukur Vadisi'ne gelen turistler, batan güneşle birlikte bol bol hatıra fotoğrafları çektiriyor. Kapadokya bölgesine İstanbul
'dan gelen Berna Aslan "Kızılçukur vadisinde gün batımını izlemek harika" dedi. Aslan, "Ben İstanbul'dan geliyorum. Burada gün batımı izlemek inanılmaz bir şey. Buranın değerini bilmek gerekiyor. Burası çok muazzam ötesi bir manzara var" dedi. Kızılçukur vadisinde gün batımını izlemek için bölge insanları ise dünyanın en güzel gün batımı burada izlendiği için her gün gelip izliyoruz. Tüm misafirlerimizi de buraya bekliyoruz" diye görüş belirttiler.
(İHA)
Belçim Bilgin, efsane dizi Behzat Ç.'nin kadrosuna dahil oldu
Müge Anlı'nın canlı yayında "Güzel oğlum" diye tanıttığı isim dikkat çekti
Turgut Özal'ın karavana çevrilen ambulansı yıllar sonra ilk kez görüntülendi!
Osman Öcalan, TRT'ye konuştu: İmamoğlu, Kürtler için ciddi bir mesaj vermedi