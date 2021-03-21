Kapadokya'da down sendromlu çocuklar sıcak hava balon turuna katıldı - Son Dakika

Çocuklara etkinlikte eşlik eden Nevşehir Özel Eğitim Uygulama Okulu öğretmenlerinden Tarkan Güney de firma yetkililerine teşekkür ederek, down sendromu konusunda toplumda yeterli bilincin oluşmasını dilediğini söyledi.

Hayatlarında ilk kez bölgeyi gökyüzünden izleme imkanı elde eden çocukları taşıyan sıcak hava balonu yaklaşık 45 dakika havada kaldı.

Türkiye 'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya 'da, " 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü" dolayısıyla düzenlenen etkinlik kapsamında, down sendromlu 5 çocuk sıcak hava balon turuna katıldı.

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