Son Dakika Haberleri: Kapadokya'da Eksi 10 Derece Gelin Damat Fotoğrafı Çektirdiler

Kapadokya'da Eksi 10 Derece Gelin Damat Fotoğrafı Çektirdiler

1 saat önce

Kapadokya'ya balayı için gelen çift, eşsiz manzarayı görünce karlar altında, -10 derecede yeniden gelin damat fotoğrafı çektirdi.

Kapadokya'da eksi 10 derece gelin damat fotoğrafı çektirdiler
Balayı çifti Kapadokya'da karlar altında fotoğraf çektirdi

NEVŞEHİR - Kocaeli'nden Kapadokya'ya balayı için gelen çift karlar altında gelin damat fotoğrafı çektirdi.
Kocaeli'nde 22 Aralık tarihinde evlenen Tuğba-Cenk Sönmez çifti balayı için Kapadokya bölgesini tercih etti. Kapadokya'da balayına gelen çift peribacalarının karlarla kaplı eşsiz görüntüsü karşısında bir kez daha gelin damat fotoğrafı çektirmek istediler. Nevşehir'de fotoğrafçılık yapan Alper Özcan ile fotoğraf çekimleri için anlaşan çift -10 derecede gelin damat fotoğrafı çektirdi. Bu anları ölümsüzleştiren çiftin mutlulukları gözlerinden okunurken Cenk Sönmez ise burada eşi Tuğba Sönmez'e peribacalarının eşsiz manzarasında Tuğba Seçi çok seviyorum hayatım diyerek bir kez daha aşkını ilan etti. Damat Cenk Sönmez, "22 Aralık tarihinde evlendik. Balayımızda Kapadokya'ya geldik. Burası çok soğuk kar var. Fakat işimiz çok sıcak burada Gökhan Bey ve eşi Rabia Hanım içimizi ısıtan insanlar teşekkürler" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 11:39 Kaynak: İHA

Kocaeli, Kapadokya, Yaşam
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