Kapadokya'da Eksi 10 Derecede Gelin ve Damatlıkla Fotoğraf Çektirdiler
13 dakika önce
Kocaeli'den balayı için Kapadokya'ya gelen çift, karlar altında fotoğraf çektirdi.
Kocaeli
'den balayı için Kapadokya
'ya gelen çift, karlar altında fotoğraf çektirdi.
Kocaeli'de 22 Aralık
tarihinde evlenen Tuğba-Cenk Sönmez çifti, balayı için Kapadokya'yı tercih etti. Kapadokya'ya hayran kalan çift, peribacalarının karlarla kaplı eşsiz görüntüsü karşısında bir kez daha gelin ve damatlıkla fotoğraf çektirmek istedi. Nevşehir
'de fotoğrafçılık yapan Alper Özcan
ile fotoğraf çekimleri için anlaşan çift, eksi 10 derecede fotoğraf çektirdi. Bu anları ölümsüzleştiren çiftin mutlulukları gözlerinden okunurken, Cenk Sönmez eşine peribacalarının eşsiz manzarasında "Tuğba seni çok seviyorum hayatım" diyerek bir kez daha aşkını ilan etti. Cenk Sönmez, "22 Aralık tarihinde evlendik. Balayımızda Kapadokya'ya geldik. Burası çok soğuk, kar var. Fakat burada Gökhan Bey ve eşi Rabia Hanım içimizi ısıtan insanlar, teşekkürler" dedi. - NEVŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 11:00 Kaynak: İHA
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