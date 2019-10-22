Son Dakika Haberleri: 'Kapadokya'da engellenemeyen kaçak uygulamaların önüne geçilecek'
Son Dakika Güncel 'Kapadokya'da engellenemeyen kaçak uygulamaların önüne geçilecek'

'Kapadokya'da engellenemeyen kaçak uygulamaların önüne geçilecek'

1 saat önce

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı'nca, 86 bin hektar büyüklüğünde bir alanın 'Kapadokya Alanı' olarak belirlendiği bildirilerek, "Kamuoyuna yansıyan haberlerin aksine daha geniş bir alanın verimli ve etkin korunması ve yönetilmesi sağlanacak olup, alanın doğal karakterini tahrip eden ve...

'Kapadokya'da engellenemeyen kaçak uygulamaların önüne geçilecek', System.String[]

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı'nca, 86 bin hektar büyüklüğünde bir alanın 'Kapadokya Alanı' olarak belirlendiği bildirilerek, "Kamuoyuna yansıyan haberlerin aksine daha geniş bir alanın verimli ve etkin korunması ve yönetilmesi sağlanacak olup, alanın doğal karakterini tahrip eden ve yetki karmaşasından dolayı engellenemeyen kaçak uygulamaların önüne geçilecektir" denildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Göreme Vadisinde Milli Park statüsünün kaldırılarak Kapadokya alanının ranta açılacağına dair çeşitli mecralarda haberlerin yer aldığı bildirildi. Kapadokya alanında arkeolojik, kentsel, doğal sit alanları, kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgesi ve milli park gibi birçok farklı koruma statüsünün bir arada bulunmasının alanda zamanla yetki karmaşasına neden olduğu kaydedilen açıklamada, "Bu durum kaçak yapılaşmaların artmasına ve alanın tahrip edilmesine yol açmıştır. Bu yetki karmaşasından kaynaklanan izinsiz yapılaşmayı engellemek amacıyla 2019 yılı içerisinde tespit edilen söz konusu uygulamalardan yaklaşık 70 tanesi Bakanlığımız öncülüğünde kaldırılmıştır" denildi.

'86 BİN HEKTAR ALAN 'KAPADOKYA ALANI' OLARAK BELİRLENDİ'

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"7174 sayılı Kapadokya Alanı Hakkında Kanun ile bu alanın içerisinde yer alan 9 bin 600 hektar büyüklüğündeki Göreme Tarihi Milli Parkına ek olarak ülkemizin 1983 yılında taraf olduğu UNESCO Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme kapsamında ilan edilmiş diğer dünya miras alanlarından olan Derinkuyu ve Kaymaklı Yeraltı Şehirlerini de içine alan yaklaşık 86 bin hektar büyüklüğünde bir alan Kapadokya Alanı olarak belirlenmiştir. Böylelikle; kamuoyuna yansıyan haberlerin aksine daha geniş bir alanın verimli ve etkin korunması ve yönetilmesi sağlanacak olup, alanın doğal karakterini tahrip eden ve yetki karmaşasından dolayı engellenemeyen kaçak uygulamaların önüne geçilecektir."


Kapadokya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 01:45 Kaynak: DHA
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