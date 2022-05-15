Kapadokya'da engelli öğrenciler ve aileleri için safari düzenlendi - Son Dakika

Nevşehir'de "Engelliler Haftası" dolayısıyla özel eğitim merkezlerinde öğrenim gören anaokulu öğrenci ile velilerine yönelik Kapadokya'daki vadilerde safari düzenlendi.

Nevşehir Valiliği himayesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Kappa Off-Road Kulübü'nce gerçekleştirilen etkinlikte, engelli öğrenciler ve aileleri arazi araçlarıyla bölgedeki çeşitli vadileri gezdi.

Kent merkezinden hareket den araçlar, Aşıklar, Kılıçlar ve Pancarlık Vadisi'ni içine alan güzergahta peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı arazide tur yaptı.

İl Milli Eğitim Müdürü Memet Polat, gazetecilere, öğrenci ve ailelerinin moral ve motivasyonlarını artırmak amacıyla etkinlik düzenlediklerini belirterek, "Özel öğrencilerimiz ve ailelerine güzel bir gün yaşatmak istedik. Hem farkındalık oluşturmak hem de bölgemizin tanıtımına katkı sunmak istedik. Etkinliğe destek verenlere çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Kappa Off-Road Kulübü Başkanı Osman Açıkgöz de Kapadokya'nın doğal, tarihi, kültürel zenginlikleri arasında gezinti yaptıklarını, katılımcı aileler ve öğrencilerle keyifli vakit geçirdiklerini ifade etti.

Etkinliğe katkı sunmaktan mutlu olduklarını dile getiren Açıkgöz, "Kapadokya'nın doğal güzelliklerini kendilerine göstermek istedik. Tura, 21 aile ve 15 öğretmen katıldı. Biz de 25 araçla destek verdik. Yaklaşık 150 kişilik bir aile olduk." diye konuştu.

Öğrenci velilerinden Aslıhan Bilgiç ve Hülya Oruç, etkinliği düzenleyenlere teşekkür etti.