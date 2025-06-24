Kapadokya'da Eski İstanbul Meyhane Kültürü Ferize Restaurant ile Canlanıyor - Son Dakika
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Kapadokya'da Eski İstanbul Meyhane Kültürü Ferize Restaurant ile Canlanıyor

Kapadokya\'da Eski İstanbul Meyhane Kültürü Ferize Restaurant ile Canlanıyor
24.06.2025 09:49
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Kapadokya'nın eşsiz atmosferi, bu kez sadece doğal güzellikleriyle değil, tarihi bir gastronomi yolculuğuyla da dikkat çekiyor. Göreme'de açılan Ferize Restaurant, 19. yüzyıl İstanbul meyhane kültürünü Kapadokya'nın taş duvarlarına taşıyarak bölgeye yeni bir soluk getiriyor.

Ferize, yalnızca bir restoran değil; geçmişin lezzetlerini bugünün estetiğiyle buluşturan bir kültürel hafıza mekânı. Şef Korhan Büyüksuda öncülüğünde hayata geçirilen mekânda, İstanbul'un Galata, Kumkapı ve Balat sokaklarından ilham alan meze kültürü modern mutfak teknikleriyle harmanlanıyor.

Şef Büyüksuda, meze anlayışını şöyle özetliyor:

"Meze sadakattir. Bu sadakat sadece tariflere değil; geçmişe, ustalığa ve dostluk sofralarına…"

Mezelerle Anlatılan Hikâyeler

Ferize'nin menüsünde, topik, lakerda, tarator ve kuru fasulye gibi klasik mezeler yer alıyor. Ancak bu tabaklar yalnızca lezzetle değil; görsel estetik ve geçmişin hikâyeleriyle de dikkat çekiyor. Her meze, bir dönemin hatırasını taşıyor; her sunum, modern mutfağın zarafetini yansıtıyor.

Kapadokya'da Eski İstanbul Meyhane Kültürü Ferize Restaurant ile Canlanıyor

Mutfakta Bir Kültür Yorum Atölyesi

Ferize'nin mutfağı, sadece yemek pişirilen bir alan değil, aynı zamanda bir kültürel yorum atölyesi olarak konumlanıyor. Modern tekniklerle yeniden yorumlanan tarifler, geleneksel tatlardan ödün vermeden sunuluyor. Bu da restoranı, gastronomik bir deneyimin ötesine taşıyarak bir kültür durağı haline getiriyor.

İşletmecilerden Vizyoner Bir Proje

Ferize'nin bu özel girişiminin arkasında iki vizyoner isim bulunuyor: Hüseyin Avni Kılıç ve Çağrı Peksarı. İşletme ortakları, bu projeyi sadece bir restoran değil, İstanbul'un kaybolan meyhane kültürünü yaşatan bir kültür köprüsü olarak tanımlıyor.

"Türkiye, gastronomik anlamda bir medeniyet hazinesidir. Biz İstanbul'un kaybolan meyhane kültürünü, Kapadokya gibi evrensel bir turizm merkezinde yaşatmak istedik."

Kapadokya'da Eski İstanbul Meyhane Kültürü Ferize Restaurant ile Canlanıyor

Yerli ve Yabancı Turistlere Farklı Bir Deneyim

Kapadokya'nın turistik cazibesi artık sadece sıcak hava balonlarıyla sınırlı değil. Ferize ile birlikte mezeler, sohbetler ve tarihî lezzetler de bölgenin yeni çekim merkezlerinden biri oluyor.

Toplumsal Hafızadan Sofraya

İstanbul meyhaneleri, yüzyıllar boyunca farklı etnik ve kültürel kimliklerin buluştuğu özel alanlar oldu. Ferize, bu ruhu Göreme'de yeniden canlandırıyor. Her tabak; bir Rum meyhanesini, bir Ermeni ustalığını ya da Osmanlı'nın son dönemindeki sofraları hatırlatıyor.

Kapadokya'da Eski İstanbul Meyhane Kültürü Ferize Restaurant ile Canlanıyor

Taşlar Arasında Lezzetle Anılan Bir Hafıza

Ferize Restaurant, Kapadokya'da bir gastronomi deneyiminden çok daha fazlasını sunuyor. Eski İstanbul meyhanelerinin estetiğini ve zarafetini modern mutfakla buluşturarak, bir zaman yolculuğu vadediyor. Göreme'de kadeh kaldırıldığında, artık sadece şarap değil; İstanbul'un kültürel hafızası da taşların arasında yankılanıyor.

Kültür Sanat, Gastronomi, Kapadokya, Turizm, Son Dakika

Son Dakika Turizm Kapadokya'da Eski İstanbul Meyhane Kültürü Ferize Restaurant ile Canlanıyor - Son Dakika

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