Kapadokya'da geçen yıl 537 bin 500 kişi uçtu

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde geçtiğimiz yıl 537 bin 500 yerli ve yabancı turist sıcak hava balon turuna katıldı.



Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden ve sıcak hava balon turlarının başkenti Kapadokya bölgesinde faaliyet gösteren 25 balon firması tarafından 2018 yılında 30 bin 514 uçuş gerçekleştirildi. Bölgede gerçekleştirilen 30 bin 514 uçuşta dünyanın çeşitli ülkelerinden Kapadokya'ya gelen 537 bin 500 yerli ve yabancı turist peribacalarının eşsiz güzelliklerini kuşbakışı izlemenin mutluluğu yaşadı. - NEVŞEHİR