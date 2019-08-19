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Kapadokya'da gıda zehirlenmesinde sayı 97'ye çıktı

58 dakika önce

Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Kaymaklı beldesinde bir otelde gıda zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırılan turistlerin sayısı 97'ye yükseldi.

Kapadokya'da gıda zehirlenmesinde sayı 97'ye çıktı, System.String[]
Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Kaymaklı beldesinde bir otelde gıda zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırılan turistlerin sayısı 97'ye yükseldi.

Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Kaymaklı beldesinde bir otelde konaklayan Çinli ve Endonezyalı turist kafilesinden 90 kişi dün gece mide bulantısı ve kusma şikayetleri ile hastaneye müracaat etti. Gecenin ilerleyen saatlerinde tedavileri tamamlanan turistlerden 57'si taburcu edilirken, aynı şikayetle Kapadokya Hastanesine 3, Versa Hastanesine ise 4 turist daha getirildi. Böylece gıda zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırılan turistlerin sayısı bu sabah itibarıyla 97'ye ulaştı.

Kapadokya Hastanesine müracaat eden 3 turistin tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu olduğu öğrenilirken, Versa Hastanesinde de 7 turist tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi. Versa Hastanesinde şuanda 30 turistin tedavisinin devam ettiği öğrenildi. - NEVŞEHİR
Kapadokya, Nevşehir, turist, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 09:38 Kaynak: İHA
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