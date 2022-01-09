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Kapadokya'da gönüllüler Devrent Vadisi'nde çöp topladı - Son Dakika

Kapadokya'da gönüllüler Devrent Vadisi'nde çöp topladı

09.01.2022 17:32
Kapadokya'da gönüllüler Devrent Vadisi'nde çöp topladı

Kapadokya'nın yoğun ziyaretçi alan turizm merkezlerinden Devrent Vadisi'nde, Ürgüp Milli İrade Platformu üyelerince çevre temizliği yapıldı.

Kapadokya'nın yoğun ziyaretçi alan turizm merkezlerinden Devrent Vadisi'nde, Ürgüp Milli İrade Platformu üyelerince çevre temizliği yapıldı.

Platformdan yapılan yazılı açıklamaya göre, Ürgüp ile Avanos ilçesinin kesiştiği noktada yer alan ve her yıl binlerce turistin ziyaret ettiği peribacalarıyla kaplı vadiye araçlarla gelen gönüllüler, çevreye gelişigüzel atılan çöpleri topladı.

Farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte toplanan onlarca torba çöp görevlilerce alındı.

Platform sözcüsü Mehmet Berat Tural, "Daha temiz bir Kapadokya mümkün" sloganıyla yola çıktıklarını belirterek, zaman zaman bir araya geldikleri gönüllülerle çevre temizliği yaptıklarını belirtti.

Ziyaretçilere çöpleri çöp kutusuna atmaları konusunda uyarıda bulunduklarını aktaran Tural, "Vadiler ve turistik merkezlerin, insanların huzurla gezilebileceği sağlıklı ortamlar olması için çalışıyoruz. Çöpleri topladıktan sonra Ürgüp'teki temizlik firmasını arayıp alınmasını sağlıyoruz. Geri dönüşüme de ulaşıp daha az ağaç, daha az kirletilen bir dünyaya katkı sağlamaya çalışıyoruz." dedi.

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Kapadokya, Turizm, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kapadokya'da gönüllüler Devrent Vadisi'nde çöp topladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kapadokya'da gönüllüler Devrent Vadisi'nde çöp topladı - Son Dakika
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