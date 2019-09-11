Son Dakika Haberleri: Kapadokya'da güneşin görsel şöleni
Son Dakika Güncel Haber

Kapadokya'da güneşin görsel şöleni

29 dakika önce

Balon turizmi ile dünyanın ilgisini üzerine çeken Ürgüp'de gün batımında ve gün doğumunda görsel şölen yaşanıyor.

Kapadokya'da güneşin görsel şöleni, System.String[]

Balon turizmi ile dünyanın ilgisini üzerine çeken Ürgüp'de gün batımında ve gün doğumunda görsel şölen yaşanıyor.

Dünyanın pek çok ülkesinden gelen turistler Kapadokya'da gün doğumunu balon gezisi ile karşılarken, Kızılçukur'da da günü batırmanın keyfini yaşıyor. Gün doğumunu balondan izleyenler kadar seyir teraslarından izleyenler de eşsiz manzaranın keyfini çıkartıyor. Muhteşem bir görsel şölene sahne olan Kapadokya'da güneşin doğduğu ve battığı anda ortaya çıkan renkler ise fotoğraf karelerine yansıyor.

(İHA)

Kapadokya, Ürgüp, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 11:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Arkeoloji ve sanat tarihi öğrencileri müze ve ören yerlerini ücretsiz gezebilecek
ABD, Bağdat'ın kuzeyindeki DEAŞ mevzilerini 36 ton bombayla vurdu Kandil'de öldürülen teröristlerden biri kırmızı kategoride aranan Gülüzar Tural çıktı Erdoğan imzaladı, 7 ilde 9 bölge kesin korunacak hassas alan ilan edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.9.2019 11:50:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kapadokya'da güneşin görsel şöleni
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]