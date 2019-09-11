Kapadokya'da güneşin görsel şöleni
29 dakika önce
Balon turizmi ile dünyanın ilgisini üzerine çeken Ürgüp'de gün batımında ve gün doğumunda görsel şölen yaşanıyor.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 11:20 Kaynak: İHA
Balon turizmi ile dünyanın ilgisini üzerine çeken Ürgüp'de gün batımında ve gün doğumunda görsel şölen yaşanıyor.
Dünyanın pek çok ülkesinden gelen turistler Kapadokya'da gün doğumunu balon gezisi ile karşılarken, Kızılçukur'da da günü batırmanın keyfini yaşıyor. Gün doğumunu balondan izleyenler kadar seyir teraslarından izleyenler de eşsiz manzaranın keyfini çıkartıyor. Muhteşem bir görsel şölene sahne olan Kapadokya'da güneşin doğduğu ve battığı anda ortaya çıkan renkler ise fotoğraf karelerine yansıyor.
(İHA)
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