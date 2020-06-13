Kapadokya'da 'Güvenli Turizm Sertifikası' ilk otele verildi - Son Dakika



Kapadokya'da 'Güvenli Turizm Sertifikası' ilk otele verildi

NEVŞEHİR'in Ürgüp ilçesinde, koronavirüse karşı tüm tedbirlerini alan kayadan oyma evlerden oluşan otel, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca 'Güvenli Turizm Sertifikası'nı alan ilk işletme oldu.

Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, Kapadokya'da ilk sertifikayı alan Yunak Evleri'nin işletme sahiplerini ziyaret etti. Yunak Evleri'ni işleten yetkilileri tebrik eden Başkan Aktürk, "Bizler Ürgüp turizmini hayat normalleştikten sonra tekrar insanların planlamasında öne çıkarmak adına bu sertifikanın önemini daha önce vurgulamıştık. İlçemizde sertifika ile ilgili şu ana kadar 11 farklı başvuru var. İnşallah diğer firmalar da bu sertifikalarını aldıktan sonra insanların Kapadokya'ya dair planlamalarını çok daha rahat çok daha güvenli bir şekilde olacak. Biz onları bölgemizde ve özellikle de bu güvenli seyahat yapabilecekleri otellerimizde tesislerimizde ağırlamak için sabırsızlanıyoruz" dedi.

'1,5 AYDA TÜM KRİTERLERİ YERİNE GETİRDİK'

Yunak Evleri Genel Koordinatörü Abdullah İnal ise, sertifikayı aldıkları için mutlu olduklarını belirterek, "Bakanlığımızın otellere yönelik uygulamış olduğu 'Güvenli Turizm Sertifikası'nı almaya hak kazanan Kapadokya'daki ilk otel olduğumuz için gerçekten çok gururluyuz. Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'un talimatıyla hazırlanan bu belge haberini ilk duyduğumuz gün hemen hazırlıklarımıza başladık. Zaman kaybetmemek için tüm kriterleri yerine getirme çabalarımız ilk gün başlamıştı. 1.5 ay gibi bir süreçte talimattaki tüm kriterleri yerine getirerek bugün itibari ile bu belgeyi almaya hak kazandık" diye konuştu.