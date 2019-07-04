Kapadokya'da güzeller çömlek yaptı
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NEVŞEHİR'in Avanos ilçesinde ilk kez düzenlenecek güzellik yarışmasına 30 ülkeden katılan güzeller, seramik atölyesini ziyaret ederek, çömlek yaptı.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 02:37 Kaynak: DHA
NEVŞEHİR'in Avanos
ilçesinde ilk kez düzenlenecek güzellik yarışmasına 30 ülkeden katılan güzeller, seramik atölyesini ziyaret ederek, çömlek yaptı.
Mankenlik ajanslarının 1-8 Temmuz tarihleri arasında düzenlediği 'Miss Cappadocia Güzellik Yarışması
'na, 30 ülkenin güzelleri katıldı. Rusya
, Ukrayna
, Belarus
, Dubai
ve Sibirya
gibi ülkelerden gelen güzeller, ilçede bulunan seramik atölyesini ziyaret etti ve tezgahın başına oturarak çömlek yapmayı denedi. Ustaların yardım ettiği yarışmacılar çömlek yapmakta bir hayli zorlanırken, eğlenceli anlar yaşadı. Yarışmaya katılan kraliçe adayları, peribacaları ile ünlü bölgeyi de gezdi.
- Nevşehir
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