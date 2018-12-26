Kapadokya'da Hava Ulaşımına Kar Engeli
39 dakika önce
Nevşehir'de etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle bazı uçak seferleri ile sıcak hava balon turları iptal edildi.
Nevşehir
'de etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle bazı uçak seferleri ile sıcak hava balon turları iptal edildi.
Kentte dün gece başlayan kar yağışı, hava ulaşımını olumsuz etkiledi.
Yağış nedeniyle İstanbul Atatürk Havalimanı
'ndan Kapadokya
Havalimanı'na saat 08.45'te yapılması planlanan TK 2006 ve Kapadokya Havalimanı'ndan Atatürk Havalimanı
'na saat 09.40'ta yapılması planlanan TK 2007 sefer sayılı uçuşlar iptal edildi.
Bölgede, turistlerin Kapadokya'nın doğal güzelliklerini gökyüzünden izlemelerine imkan sunan sıcak hava balon turları da kar yağışı nedeniyle yapılamadı.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 09:29 Kaynak: AA
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