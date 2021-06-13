Kapadokya'da jandarmanın kuruluşunu 182.yıldönümü gökyüzünde kutlandı - Son Dakika

Türk Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 182.yıldönümü dolayısıyla Kapadokya sıcak hava balonları Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşun gökyüzünde kutladı. Sabahın erken saatlerinde havalanan sıcak hava balon sepetlerine " Şanla, şerefle jandarma 182 yıldır seninle, kanun ordusu 182 yaşında" pankartları asıldı. Kaya Balon pilotlarından Nejat Öksüz açıklamasında, " Jandarmanın 182.kuruluş yıldönümü nedeniyle pankartlarımızı balonlarımızın sepetlerine taktık. Jandarmanın kuruluş yıldönümü kutlu olsun" dedi.

NEVŞEHİR - Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 182.yıldönümü dolayısıyla Kapadokya'da sıcak hava balonları Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunu gökyüzünde kutladı.

Kapadokya 'da jandarmanın kuruluşunu 182.yıldönümü gökyüzünde kutlandı

Şeyma Subaşı'nın sevgilisinin dolandırıcı olduğu iddialarına Mısırlı gazeteci yanıt verdi: Milyarder falan olamaz

Türkiye'nin ajandasında ne var? Erdoğan-Biden görüşmesi öncesi diplomatik kaynaklar konuştu

Hayata dönüşün hikayesi! Eriksen'e ilk müdahaleyi gerçekleştiren doktor o anları anlattı

Ömer Üründül bildiğiniz gibi! Canlı yayında yaptığı kaleci yorumuyla gündem oldu