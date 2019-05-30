Son Dakika Haberleri: Kapadokya'da kaçak kazı yapan 5 kişi yakalandı
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Kapadokya'da kaçak kazı yapan 5 kişi yakalandı

38 dakika önce

Nevşehir'in Avanos ilçesinde sit alanı içerisinde kaçak kazı yapan 5 kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Kapadokya'da kaçak kazı yapan 5 kişi yakalandı, System.String[]
Nevşehir'in Avanos ilçesinde sit alanı içerisinde kaçak kazı yapan 5 kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Avanos ilçesinde yapılan istihbarı çalışmalar sonrasında sit alanı içerisinde izinsiz kazı yapan 5 şüpheli şahısların kazı esnasında kullandıkları 1 adet jeneratör, 1 adet hilti, 1 adet makara sistemi ve 16 adet çeşitli muhtelif kazı malzemelerle birlikte suçüstü yakalandı.

Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - NEVŞEHİR
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 04:40 Kaynak: İHA
Jandarma, Nevşehir, Avanos, 3. Sayfa
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