Son Dakika › 3. Sayfa › Kapadokya'da kaçak kazı yapan 6 kişi suçüstü yakalandı - Son Dakika
Kapadokya'da kaçak kazı yapan 6 kişi suçüstü yakalandı
6 saat önce
Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde gece saatlerinde kaçak kazı yapan 6 şüpheli jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 02:43 Kaynak: İHA
Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde gece saatlerinde kaçak kazı yapan 6 şüpheli jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, jandarma ekipleri tarafından yapılan istihbarı çalışmalar sonrasında Ürgüp ilçesinde gece saatlerinde kaçak kazı yapan 6 şüpheli suçüstü yakalandı. Olayda 1 jeneratör, 1 dedektör, 1 hilti, 1 akü, 30 metre elektrik kablosu, 13 adet muhtelif kazı malzemesi ele geçirildi. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan 6 şüphelinin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - NEVŞEHİR
Dev kayalar baraja düştü! Heyelan anı kameralara böyle yansıdı Başakşehir'de metro şantiyesinde göçük: 1 ölü Doktora şiddet! Masanın üzerine çıkıp tekme attı Ağaç motoru ile odun keserken kendi boğazını kesti!