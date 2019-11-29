Son Dakika Haberleri: Kapadokya'da kaçak kazı yapan 6 kişi suçüstü yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Kapadokya'da kaçak kazı yapan 6 kişi suçüstü yakalandı - Son Dakika

Kapadokya'da kaçak kazı yapan 6 kişi suçüstü yakalandı

6 saat önce

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde gece saatlerinde kaçak kazı yapan 6 şüpheli jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Kapadokya'da kaçak kazı yapan 6 kişi suçüstü yakalandı, System.String[]

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde gece saatlerinde kaçak kazı yapan 6 şüpheli jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.


Edinilen bilgilere göre, jandarma ekipleri tarafından yapılan istihbarı çalışmalar sonrasında Ürgüp ilçesinde gece saatlerinde kaçak kazı yapan 6 şüpheli suçüstü yakalandı. Olayda 1 jeneratör, 1 dedektör, 1 hilti, 1 akü, 30 metre elektrik kablosu, 13 adet muhtelif kazı malzemesi ele geçirildi. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan 6 şüphelinin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - NEVŞEHİR

Jandarma, Nevşehir, Ürgüp, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 02:43 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Dev kayalar baraja düştü! Heyelan anı kameralara böyle yansıdı
Başakşehir'de metro şantiyesinde göçük: 1 ölü Doktora şiddet! Masanın üzerine çıkıp tekme attı Ağaç motoru ile odun keserken kendi boğazını kesti!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2019 21:13:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kapadokya'da kaçak kazı yapan 6 kişi suçüstü yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]