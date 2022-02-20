KAPADOKYA'DA KAÇAK REHBERLER DENETLENİYOR - Son Dakika

TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde, Turist Rehberleri Birliği (TUREB) tarafından yetkilendirilen denetmenler, bölgede kaçak rehberlik yapan kişilere yönelik denetim gerçekleştiriyor. Nevşehir Rehberler Odası Başkanı Özay Onur, Her şeyin kaçağı olduğu gibi rehberlerin de kaçağı oluyor. Biz denetimi ne kadar sıklaştırırsak bunu engelliyoruz. Ama biz ne zaman denetimleri boş bıraktığımız zaman çoğalıyor dedi.

Kapadokya'da, kaçak rehberlik yapan kişilere yönelik olarak TUREB ve Nevşehir Rehberler Odası denetimlerini sürdürüyor. Kaçak rehberlik yaptıkları belirlenen kişilere cezai işlem uygulanıyor. Yapılan çalışmalara değinen Nevşehir Rehberler Odası Başkanı Özay Onur, 2012 yılında 6326 sayılı kanun ile meslek yasamız çıktı. Bu yasaya istinaden nasıl ki kaçak doktorluk ve kaçak avukatlık olmaz ise kaçak rehberlikte olmaz. Nevşehir Rehberler Odası olarak bizler hem rehber kalitesinin yükseltilmesi ve kayıtlı çalışma kartlarına sahip rehberlerin kontrolünü sağlamak için düzenli denetimler yapıyoruz. Amacımız rehberlik mesleğinin kalitesini yapmak ve bu işi güvenilir ellerde bilinçli kişilerin yapmasını sağlamak. Kapadokya bölgesinde yoğun denetimlerimizi sürdürüyoruz diye konuştu.

Kaçak rehberlerle mücadele içinde olduklarını belirten Onur, Her şeyin kaçağı olduğu gibi rehberlerin de kaçağı oluyor. Biz denetimi ne kadar sıklaştırırsak bunu engellemiş oluyoruz. Ancak, biz ne zaman denetimleri boş bırakırsak o zaman bu kişiler çoğalıyor. Bu virüs gibi bir şey. Bağışıklığınızı güçlü tutarsanız vücut dinç oluyor. Yıl boyunca denetimlerimiz sık sık devam edecek. Rehberlerimizin içi rahat olsun ifadelerini kullandı.

Turist rehberi Cenk Çolpan ise, Bu mesleği 25 yıldır yapıyorum. Son 2 yıla kadar denetimler sıklaştırılmamıştı. O nedenle son dönemde yapılan denetimleri memnuniyetle karşılıyorum. Her türlü tur esnasında acente, araç ve taşıyıcı firmanın belgeli olması çok önemli. Bu nedenle yetkililerimize çok teşekkür ediyoruz şeklinde konuştu.