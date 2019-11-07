Kapadokya'da kaçak tur organizasyonlarına göz açtırılmıyor

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da, yılın 10 ayında yasalara aykırılık tespit edilen 74 tur organizasyonuna ceza kesildi.

Yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisi sayesinde son yıllarda rekor sayıda ziyaretçi ağırlayan Kapadokya'da bu yılın 10 aylık döneminde, kaçak tur, kaçak rehber ve rehbersiz tur yapan 74 organizasyona yaklaşık 150 bin lira ceza kesildi, kurum, kuruluş, firma ve bireyler hakkında çeşitli yasal işlemler yapıldı.

Denetimlerle peribacaları, doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadileri, yer altı yerleşim alanları, tarihi manastırları, mağara otelleri, sıcak hava balon turu ve çeşitli aktiviteleriyle turistlerin ilgisini çeken Kapadokya'yı ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin kaliteli ve güvenli hizmet alarak bölgeden ayrılmaları amaçlanıyor.

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Nevşehir Rehberler Odası (NERO) ve Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Kapadokya Bölge Yürütme Kurulu (BYK) tarafından oluşturulan ekipler, turist yoğunluğunun yaşandığı Ürgüp ve Avanos ilçeleri ile Göreme, Uçhisar beldeleri, Çavuşin köyü başta olmak üzere farklı noktalarda çalışmalarını sürdürüyor.

NERO Başkanı Yunis Ünal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her ay dünyanın çeşitli yerlerinden gelen on binlerce turistin ağırlandığı Kapadokya'nın tanıtımı ve sektörün güvenirliği konusunda bir sorun yaşanmaması adına denetimlere paydaşlarla devam ettiklerini belirtti.

Türk turizminin gelişerek büyümesi ve daha çok turiste ev sahipliği yapılabilmesi için çalışmanın önemli olduğunu vurgulayan Ünal, şunları kaydetti:

"Acentelerin rehber bulundurma zorunluluğu var. Ülkemizin ve bölgemizin tanıtılmasında özellikle düzenli bir turizm faaliyeti ve doğru bilgilendirme, misafirlerimizin ülkelerine memnun şekilde dönmeleri için Kültür ve Turizm Bakanlığından ruhsat sahibi profesyonel rehberlerin görev yapması oldukça önemli. Kapadokya'da turist yoğunluğunun yaşandığı bu süreçte, yasal olmayan 74 faaliyete cezai işlem uygulandı. Yerli ve yabancı konukların doğru bilgilendirilmesi, tarihi kültürel zenginliklerimizin bilimsel veriler ışığında anlatılması önemli. Ülkemizin 75 milyon turist hedefi var, bu nedenle yürüttüğümüz çalışma önemli."

"Gelir getirici turlar yasalara uygun olmalı"

TURSAB Kapadokya BYK Başkanı Talip Aldemir ise turistlere yönelik turların, TURSAB'a bağlı seyahat acenteleri tarafından yapılmasının zorunlu olduğunu söyledi.

Sivil toplum kuruluşları veya üniversite öğrencilerince düzenlenen gelir getirici turların yasalara uygun yapılması gerektiğini dile getiren Aldemir, "Bizim en çok muzdarip olduğumuz konulardan birisi öğrencilere yönelik düzenlenen gelir getirici tur faaliyetleridir. Çeşitli STK ve şirketlerce sadece bir araç temin edilip tura çıkanlarla da sık karşılaşıyoruz. Bu tür faaliyetler yasal değil. Bu konuda öğretmen ve öğrencilerin hassasiyet göstermelerini rica ediyorum. Yasal ve güvenli değil." diye konuştu.

Aldemir, turizmdeki yeni hedefler doğrultusunda denetimlerin, gelecek ay ve yıllarda daha etkin şekilde sürdürüleceğini de sözlerine ekledi.