Son Dakika Haberleri: Kapadokya'da Kaçak Yapı Yıkımları Devam Ediyor

Kapadokya'da Kaçak Yapı Yıkımları Devam Ediyor

1 saat önce

Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Göreme beldesinde kaçak yapıların yıkımına devam ediliyor.

Kapadokya'da Kaçak Yapı Yıkımları Devam Ediyor, System.String[]
Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Göreme beldesinde kaçak yapıların yıkımına devam ediliyor.

Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Göreme beldesinde Göreme Belediyesi ekipleri tarafından Müze Müdürlüğü uzmanları gözetiminde kaçak yapıların yıkımları devam ediyor. Göreme Beldesi Aşıklar Vadisi içerisinde bulunan çay bahçesi, iş yeri sahipleri tarafından boşaltılmasının ardından Göreme Belediyesi ekipleri tarafından yıkıldı. - NEVŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 04:21 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kadıköy'de Taksiye Binen 3 Yolcu, Tartıştıkları Taksiciyi Döverek Öldürdü Bakan Pekcan'dan Fahiş Fiyatlı Ürün Uyarısı

DP'den Aday Olan Burhanettin Kocamaz'ın Adaylığına İtiraz Edildi Erdoğan Kahramanmaraş Mitinginde Gelen Telefon Sonrası Konuşmasına Ara Verdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.2.2019 17:51:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kapadokya'da Kaçak Yapı Yıkımları Devam Ediyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]