Kapadokya'da Kaçak Yapı Yıkımları Devam Ediyor

Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Göreme beldesinde kaçak yapıların yıkımına devam ediliyor.

Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Göreme beldesinde kaçak yapıların yıkımına devam ediliyor.



Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Göreme beldesinde Göreme Belediyesi ekipleri tarafından Müze Müdürlüğü uzmanları gözetiminde kaçak yapıların yıkımları devam ediyor. Göreme Beldesi Aşıklar Vadisi içerisinde bulunan çay bahçesi, iş yeri sahipleri tarafından boşaltılmasının ardından Göreme Belediyesi ekipleri tarafından yıkıldı. - NEVŞEHİR

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