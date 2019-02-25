Son Dakika Haberleri: Kapadokya'da Kaçak Yapı Yıkımları Devam Ediyor

Kapadokya'da Kaçak Yapı Yıkımları Devam Ediyor

1 saat önce

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya Bölgesi'nde hafta sonu yeniden başlayan kaçak yapı yıkımları aralıksız devam ediyor.

Kapadokya'da Kaçak Yapı Yıkımları Devam Ediyor, System.String[]
Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya Bölgesi'nde hafta sonu yeniden başlayan kaçak yapı yıkımları aralıksız devam ediyor.

Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Uçhisar beldesi Kanı yolu mevkiinde bulunan ve doğal SİT alanında yapılan bağ evi Uçhisar Belediyesi ekiplerince yıkıldı. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından alınan kararlar sonrasında kaçak yapı yıkımları Göreme beldesinde de devam edildiği öğrenildi. - NEVŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 02:52 Kaynak: İHA

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