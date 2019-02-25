Kapadokya'da Kaçak Yapı Yıkımları Devam Ediyor
1 saat önce
Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya Bölgesi'nde hafta sonu yeniden başlayan kaçak yapı yıkımları aralıksız devam ediyor.
Türkiye
'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya
Bölgesi'nde hafta sonu yeniden başlayan kaçak yapı yıkımları aralıksız devam ediyor. Nevşehir
'in merkez ilçeye bağlı Uçhisar
beldesi Kanı yolu mevkiinde bulunan ve doğal SİT alanında yapılan bağ evi Uçhisar Belediyesi ekiplerince yıkıldı. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu
tarafından alınan kararlar sonrasında kaçak yapı yıkımları Göreme
beldesinde de devam edildiği öğrenildi. - NEVŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 02:52 Kaynak: İHA
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