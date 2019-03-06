Son Dakika Haberleri: Kapadokya'da Kaçak Yapı Yıkımları Devam Ediyor

Kapadokya'da Kaçak Yapı Yıkımları Devam Ediyor

25 dakika önce

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya Bölgesinde kaçak yapıların yıkımına aralıksız devam ediliyor.

Kapadokya'da Kaçak Yapı Yıkımları Devam Ediyor, System.String[]
Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya Bölgesinde kaçak yapıların yıkımına aralıksız devam ediliyor.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya Bölgesinde Nevşehir Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından alınan kararlar sonrasında Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar beldesinde belediye ekiplerince 2 kaçak bağ evinin yıkımı gerçekleştirildi. Ortahisar beldesinde bu hafta içerisinde 7 kaçak yapının daha yıkımı yapılacağı öğrenildi. - NEVŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 01:13 Kaynak: İHA

Türkiye, Kapadokya, Güncel
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