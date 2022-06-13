Kapadokya Alan Başkanlığı ekipleri, bölgede inceleme yaparak kaçak yapıları tespit ediyor. Ayrıca vatandaşlardan gelen şikayetler de değerlendiriliyor.

Yetkililer, kaçak ve uygunsuz olduğu tespit edilen yaklaşık 300 yapının daha yıkılacağını bildirdi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kapadokya'da kaçak yapılar iş makineleriyle yıkıldı - Son Dakika

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