Kapadokya'da kaçak yapılar yıkıldı yerine modern iş yerleri yapıldı - Son Dakika
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Kapadokya'da kaçak yapılar yıkıldı yerine modern iş yerleri yapıldı

7 saat önce

Kapadokya'da kaçak yapılar yıkıldı yerine modern iş yerleri yapıldı Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya Bölgesinde 41 kaçak yapının yıkılmasının ardından yerine modern iş yerleri kazandırıldı.

Kapadokya'da kaçak yapılar yıkıldı yerine modern iş yerleri yapıldı

NEVŞEHİR - Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya Bölgesinde 41 kaçak yapının yıkılmasının ardından yerine modern iş yerleri kazandırıldı.

Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Uçhisar beldesinde Derebağ- Cevizli mevkiinde bulunan 41 baraka yapı geçtiğimiz yıl yıkıldı. Bu baraka yapıların yıkılmasının ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından bu alana TOKİ tarafından bölgeye uygun modern iş yerleri yapıldı. Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü yaptığı açıklamada burada bulunan 41 baraka yapının yıkılmasının ardından çok kısa sürede Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından bölgeye uygun modern iş yerleri yapıldı dedi. Süslü, "Bilindiği üzere Kapadokya bölgesinin hassas gezi bölgelerinden, görsel noktalarından misafirlerimizin uğrak yerlerinden biri olan Derebağ-Cevizli bölgesi yaklaşık 40 yıldan beri bölgenin planlama sıkıntılarından dolayı buralara baraka türü kaçak yapılaşmaların olduğu bir merkezdi. Buranın bölge insanı elinden geldiğince burada ekmek paralarını kazanmaktaydı. 1 Haziran 2019 yılında Kapadokya Alan Başkanlığının kurulmasıyla birlikte ve ilgili kanunun TBMM'den geçmesi suretiyle bölgenin sıkıntıları, sit alanı içerisinde yapılaşma sorunları ivedi şekilde çözüme kavuşmuş oldu. Bu noktada öncelikle Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda Çevre Şehircilik Bakanlığımızın TOKİ dairesince yapılmış olan çalışmaları ve uygulamaları neticesinde Nevşehir Valimizin koordinasyonunda Derebağ-Cevizli bölgesinde ki 41 tane baraka türü yapı buradaki esnaflarımızın da kadirşinaslığı ile kaldırıldı. TOKİ dairesince yapılan proje 1 Kasım 2019 tarihinde uygulamaya başlandı. Nisan 2020 tarihi itibarıyla da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Burası son aşamaya geldi ve son rötuşlar yapılmaktadır" dedi.

"Modern iş yerleri Kapadokya turizmine katkı sağlayacak"

Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü, Kapadokya bölgesinde ilk olarak Uçhisar beldesinde yapılan modern iş yerlerinin bölge turizmine çok ciddi katkılar sağlayacağını belirtti. Süslü, "Şimdi yaklaşık 2019 verilerine göre Kapadokya bölgesine yaklaşık 4 milyon yerli ve yabancı misafirlerimiz geliyor. Bu 4 milyon misafirimizin hemen hemen hepsi bu bölgeden geçiyor. Bölgemizin içerisinde Derebağ-Cevizlinin yanı sıra Esentepe, Üç güzeller ve Paşabağ olmak üzere üç görsel gezinti yeri bulunuyor. Paşabağlar bir nebze bitirildi. Derebağ-Cevizli bölgesi en hassas ve sıkıntılı alanlarından birisiydi. Burası da çok şükür tamamlandı. Esnaflarımızın katkıları ve desteklerini gördük. Şimdi bölgede iki nokta kaldı. Bu iki noktanın da çalışmalarının devam ettiğini biliyorum. Bu alanların modern yapıya kavuşması sonrasında bölgeye gelen misafirlerimizin hem sayısal olarak hem de bölge tanıtımına büyük katkılar sağlayacaktır. Zaten bölge turizmi özellikle son yıllarda büyük bir çıkış içerisindeydi. 2020 yılı başlangıcı içerisinde büyük beklentiler içerisindeydik. Ancak biliyorsunuz Kovid-19 münasebetiyle turizm şuan bölgede bitmiş durumdadır. İnşallah bu dünyayı sarsan bu virüsten bu beladan biran önce kurtuluruz. Bu yapıların bölge turizmine çok ciddi katkılar sağlayacağına inanıyorum" diye konuştu.

Kapadokya'da kaçak yapılar yıkıldı yerine modern iş yerleri yapıldı

Kapadokya, Cevizli, Türkiye, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.04.2020 01:02 Kaynak: İHA

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