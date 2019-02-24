Son Dakika Haberleri: Kapadokya'da Kaçak Yapıların Yıkımı Devam Ediyor

Kapadokya'da Kaçak Yapıların Yıkımı Devam Ediyor

1 saat önce

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da kaçak yapıların yıkımı devam ediyor.

Kapadokya'da Kaçak Yapıların Yıkımı Devam Ediyor, System.String[]
Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da kaçak yapıların yıkımı devam ediyor.

Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Göreme beldesinde bulunan Zemi Vadisi'nde kaçak bağ evlerinin yıkımları Göreme Belediyesi ekiplerince yapılmaya devam ediliyor. Jandarma ekiplerinin yoğun güvenlik önlemleri aldığı yıkım çalışmaları, bu sabah Zemi Vadisi'nde iki kaçak bağ evinin yıkımı ile yeniden başladı. Kaçak yapıların yıkım çalışmalarının gün boyunca devam edeceği öğrenildi. - NEVŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 12:22 Kaynak: İHA

Nevşehir, Türkiye, Kapadokya, Güncel
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