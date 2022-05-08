Anneler çiçeklerle uçtu - Son Dakika
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Anneler çiçeklerle uçtu

08.05.2022 07:24

Anneler çiçeklerle uçtu Nevşehir Rehberler Odası, Balona binen annelere çiçek vererek anneler gününü kutladı Nevşehir Rehberler Odası Anneler günü dolayısıyla Kapadokya tatiline gelen anneleri anneler gününde yalnız bırakmadı.

Anneler çiçeklerle uçtu

Nevşehir Rehberler Odası, Balona binen annelere çiçek vererek anneler gününü kutladı

NEVŞEHİR - Nevşehir Rehberler Odası Anneler günü dolayısıyla Kapadokya tatiline gelen anneleri anneler gününde yalnız bırakmadı. Nevşehir Rehberler Odası Başkanı Özay Onur sabahın ilk saatlerinde havalanan sıcak hava balonları ile Kapadokya bölgesini gökyüzünden izlemek isteyen annelere çiçek vererek anneler gününü kutladı.

Balon firması Operasyon Müdürü Hülya Poyraz bütün annelerin anneler gününü kutlayarak tüm anneleri Kapadokya'ya davet etti.

Nevşehir Rehberler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Özay Onur yaptığı açıklamada "Nevşehir Rehberler Odası olarak bugün tarihi, coğrafyası ve balonlarıyla ünlü Kapadokya'daki misafirlerimizin anneler gününü kutlamak istedik" dedi.

NERO Yönetim Kurulu Üyesi Şükran Çıtak da böyle bir etkinlikten duyduğu memnuniyeti dile getirerek " Çok mutluyuz. Ülkemize ve bölgemize gelen turistlerin ve annelerin anneler gününü kutlamak istedik. Annelerimizin kendilerini yalnız hissetmesini istemedik. Gün doğumunda onlar için güzel bir sürpriz hazırladık.

Kapadokya bölgesini gezmeye gelen Fatma Karaca, balonla gökyüzüne yükselecek olmanın heyecanını yaşadığını, çiçekle karşılanmasının ise ayrı bir mutluluk olduğunu belirterek, "Güne başlarken çiçek almaktan dolayı çok mutlu oldum. Tüm annelerin günleri kutlu olsun." dedi.

'En güzel anneler günü'

Kapadokya bölgesini balonla havadan kuş bakışı izleyecek olan yabancı turistlerde kutladıkları en güzel anneler günü olduğunu söylediler. ABD'li turist Marched Maynors da kendisine çiçek hediye edilmesinin sürpriz olduğunu, Kapadokya'da bunu beklemediğini ifade ederek, "Çiçek almak beni mutlu etti. Burada her şey çok güzel. 4 çocuğum var ve bunu görselerdi takdir ederlerdi." diye konuştu.

Kanadalı turist Chandan Stewart ise yaşadığı en güzel anneler günü olduğunu kaydederek, Kapadokya'da aldığı hediye ile güne iyi bir başlangıç yaptığını söyledi.

Anneler çiçeklerle uçtu
Anneler çiçeklerle uçtu
Anneler çiçeklerle uçtu
Anneler çiçeklerle uçtu
Anneler çiçeklerle uçtu
Anneler çiçeklerle uçtu
Anneler çiçeklerle uçtu
Anneler çiçeklerle uçtu
Anneler çiçeklerle uçtu
Anneler çiçeklerle uçtu
Anneler çiçeklerle uçtu
Anneler çiçeklerle uçtu

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Genel, Yerel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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