Masal diyarı Kapadokya beyaz örtüye büründü - Son Dakika

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan, Nevşehir'in dünyaca ünlü turizm bölgesi Kapadokya, karın etkisiyle birlikte beyaza büründü.

Dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadileri karla kaplanınca, kent sakinleri ve turistler kendilerini dışarı attı.

TURİSTLER KARLA BİRLİKTE BÜYÜLENDİ

Beyaz örtü ile büyüleyici bir manzara ortaya çıkan Kapadokya'da sis de etkisini gösterince adeta masal diyarı oluştu. Doğal güzelliğin ve manzaranın tadını çıkarmak için aracıyla Uçhisar Kalesi çevresinde dolaşmaya çıkan Endonezyalı turist Chiristina Nanda,

"Burada karla karşılaşmaktan çok mutlu oldum. Kapadokya'ya iki yıl önce yine gelmiştim, bu harika yeri çok seviyorum. Kapadokya'da, dünyanın başka yerinde göremeyeceğim güzellikler var." diye konuştu.

Turistlerin, Kapadokya'ya hayran kaldığını ifade eden turist rehberi Nurven Yuvarlak ise,

"Kapadokya'ya kar yağdığı zaman peribacaları gelinlik giymiş gibi olur. Bölgedeki güzellikleri görmek için insanlar dünyanın dört bir yanından buraya geliyor. Kapadokya'daki aktivitelere katılan turistler burada zamanın nasıl geçtiğini anlamıyor. Kapadokya, herkesin mutlaka görmesi gereken özel bir yer." dedi.