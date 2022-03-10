Kapadokya'da kar yağışı peribacalarını beyaza bürüdü - Son Dakika
Üye Girişi

Kapadokya'da kar yağışı peribacalarını beyaza bürüdü

10.03.2022 14:36

Kapadokya'da gece başlayan kar, peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadilerde güzel görüntüler oluşturdu.

Kapadokya'da gece başlayan kar, peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadilerde güzel görüntüler oluşturdu.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki bölgede, turistlerin yoğunluk oluşturduğu turizm merkezlerinden Göreme, Ortahisar, Uçhisar, Ürgüp, Zelve ve Paşabağları, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.

Bölgede gezinti yapan turistler, tarihi, kültürel ve doğal güzellikler arasında fotoğraf çektirdi, kar topu oynadı.

Fiji'den arkadaşlarıyla bölgeye gelen Divyanka Kumay, AA muhabirine, manzarasını çok merak ettiği Kapadokya'da kar sürpriziyle karşılaştıklarını belirterek, "Sıcak hava balon turuna katılmak istiyorduk ama hava şartlarından dolayı bugün uçuş olmadı. Buradaki tarihi yapıların görünümü çok etkileyici. Güzel bir tatil geçiriyoruz." dedi.

İspanyol turist Antonia Alonso Rubio da Türk insanların misafirperverliği ve turistik merkezlerin zenginliğine hayran kaldığını ifade etti.

Ülkesine döndüğünde çevresindekilere çektiği fotoğrafları göstereceğini dile getiren Rubio, "Burada bulunmaktan çok mutluyum. Valensiya'dan buraya gelirken kar yağışını beklemiyorduk ama güzel oldu. Kapadokya'ya arkadaşlarımla tekrar gelmek istiyoruz." diye konuştu.

Balayı tatili için eşiyle İstanbul'dan Kapadokya'ya gelen Ebru Keser ise tura katıldığı kafile ile eğlenceli vakit geçirdiklerini, daha önce fotoğraflarını gördüğü peribacaları arasında gezinti yapmanın heyecan verici olduğunu söyledi.

Meteoroloji verilerine göre, bölgedeki kar yağışı yarın akşam saatlerine kadar aralıklarla etkili olacak.

Kapadokya'da kar yağışı peribacalarını beyaza bürüdü
Kapadokya'da kar yağışı peribacalarını beyaza bürüdü
Kapadokya'da kar yağışı peribacalarını beyaza bürüdü

YORUMLAR
500

UNESCO Dünya Kültür Mirası, Kapadokya, Fiji, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kapadokya'da kar yağışı peribacalarını beyaza bürüdü - Son Dakika


Son Dakika
15:00 Semih Öztürk'ün eşi Kurretülayn Matur paylaştı, ardından Öztürk işinden kovuldu iddiası
14:50 Çorlu'da yeğen dehşeti: Üvey teyzesini vahşice öldürdü, eşini de yaraladı
14:49 13 hakem kararında Trabzon gölgesi! MHK Başkanı'nın cevabı tepki çekti
14:46 Kılıçdaroğlu Diyarbakır'da özeleştiri yaptı: Gelmedik, sofranıza oturmadık, çayınızı kahvenizi içmedik
14:44 Mahkum'da bu akşam neler olacak? Fırat bıçağa ulaşabilecek mi?
14:33 Bir Zamanlar Çukurova 127. bölüm bu akşam ekranlarda! Hakan sırrının ortaya çıkmasından korkuyor!
14:32 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na soruldu: Rus ve Ukrayna dışişleri bakanları birbirine seslerini yükseltti mi?
14:25 Camdaki Kız'da bu akşam neler olacak? Cana ölecek mi?
14:19 Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda! Oruç Reis'in başına neler gelecek?
14:08 Uydu görüntüleriyle kare kare savaş: Mariupol artık bir virane! Hastane mi, askeri üs mü?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2022 15:10:46. #1.12#
SON DAKİKA: Kapadokya'da kar yağışı peribacalarını beyaza bürüdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement