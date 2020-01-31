Kapadokya'da kartpostallık görüntüler - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kapadokya'da kartpostallık görüntüler - Son Dakika

Kapadokya'da kartpostallık görüntüler

7 saat önce

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde yağan kar yağışının ardından karlarla kaplı peribacaları kendisine hayran bıraktı.

Kapadokya'da kartpostallık görüntüler, System.String[]

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde yağan kar yağışının ardından karlarla kaplı peribacaları kendisine hayran bıraktı.


Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde yağan kar yağışının ardından peribacaları beyaza büründü. Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Uçhisar beldesinde bulunan peribacalarının karlarla kaplı görüntüleri yerli ve yabancı turistleri kendisine hayran bırakırken karlarla kaplı peribacaları kartpostallık görüntüler verdi. Uçhisar Kalesi ile birlikte Türk Bayrağının muhteşem görüntüsünü gören yerli ve yabancı turistler de burada bol bol fotoğraf çekmesi dikkatlerden kaçmadı.


Uçhisar'da bir otel müdürü olarak görev yapan Gülten Güler yaptığı açıklamada, karlarla kaplı peribacalarının yerli ve yabancı turistleri kendisine hayran bıraktığını söyledi. Güler, " Kar tabi ki tüm ülkeye her yere yakışıyor ama Kapadokya'ya tabi ki daha çok yakışıyor. Peribacalarına baktığımız zaman sanki beyaz gelinliğini giymiş muhteşem görüntüler veriyor. O anlamda da tabi ki ayrı bir güzellik veriyor. Yabancı turistler kar yağdığı zaman daha fazla geliyor. Hatta sadece fotoğraf çekinmek için gelen turistler bile var" dedi. - NEVŞEHİR

Kapadokya, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 02:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

TOSYÖV ve DenizBank, Aydın'da KOBİ'lerle buluştu
Türk vatandaşlarına bulaştı mı? Çin Büyükelçiliği'nden koronavirüs açıklaması Çin'den Türk vatandaşlarına kritik uyarı: Sokağa çıkmayın Yunanistan'dan Türkiye'ye karşı ABD hamlesi! Askeri anlaşma parlamentoda kabul edildi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2020 21:11:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kapadokya'da kartpostallık görüntüler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]