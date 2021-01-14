Kapadokya'da kartpostallık kar manzaraları - Son Dakika

Kapadokya'da kartpostallık kar manzaraları
14.01.2021 14:08
Kapadokya'da kartpostallık kar manzaraları Beyaza bürünen Kapadokya havadan görüntülendi Kapadokya'nın kar manzaraları havadan görüntülendi Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde dün akşam saatlerinde yağan kar yağışı ile beyaza bürünen peribacaları havadan görüntülendi.
Kapadokya'da kartpostallık kar manzaraları
Beyaza bürünen Kapadokya havadan görüntülendi
Kapadokya'nın kar manzaraları havadan görüntülendi
NEVŞEHİR - Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde dün akşam saatlerinde yağan kar yağışı ile beyaza bürünen peribacaları havadan görüntülendi.
Nevşehir'de dün sağanak yağmur olarak başlayan yağış, ilerleyen saatlerde yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışı ile birlikte Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Uçhisar ve Göreme beldelerinde bulunan peribacaları beyaza büründü. Adeta bir gelinlik misali bembeyaz görüntüsü ile Kapadokya bölgesini etkisi altına alan kar yağışının ardından peribacaları kartpostallık manzaralar oluşturdu. Kapadokya bölgesinde kartpostallık manzaralar havadan görüntülendi.
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