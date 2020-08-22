Kapadokya'da kaya evlerde temizlik - Son Dakika

TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesindeki tarihi kaya evlerinde belediye ekipleri temizlik çalışması yaptı.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesi Cumhuriyet mahallesinde bugünkü görüntüsüne milyonlarca yıl süren oluşumlar neticesinde kavuşan ve geçmişte insanların barınma ihtiyacını karşıladığı kaya evler bulunuyor. Ürgüp Belediyesi, çok sayıda yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği kaya evlerde temizlik çalışmalarını sürdürdü. Ekipler, kaya evlerin içinde ve çevresinde kirlilik oluşturan atıkları topladı.