Kapadokya'da kayalıklarda mahsur kalan Fransız turist kurtarıldı
1 saat önce
KAPADOKYA'da, çıktığı kayalıklarda 3 saat mahsur kalan Fransız turist Bertrand Damien Lovis (41) ile onu kurtarmaya çalışan Mehmet Çalışkan, UMKE, AFAD ve jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 10:27 Kaynak: DHA
KAPADOKYA'da, çıktığı kayalıklarda 3 saat mahsur kalan Fransız turist
Bertrand Damien Lovis (41) ile onu kurtarmaya çalışan Mehmet Çalışkan
, UMKE, AFAD
ve jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı. Nevşehir
'in Ürgüp
ilçesine bağlı Ortahisar
beldesi sınırlarında bulunan Kızılçukur Vadisi'nden Aktepe
köyüne geçtikten sonra Zelve Örenyeri'ne inmeye çalışan Fransız turist Bertrand Damien Lovis, yaklaşık 100 metre yükseklikteki kayalıklarda mahsur kaldı. Turistik gezi yapan vatandaşlara sesini duyurmaya çalışan Fransız turist, bayrak sallayarak kendisini fark ettirdi. Turistin mahsur kaldığını gören turistler durumu müze çalışanlarına bildirdi. Turisti kurtarmaya giden Mehmet Çalışkan da kayalıklarda mahsur kaldı. Müze çalışanlarının durumu jandarmaya bildirmesinin ardından olay yerine UMKE, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 3 saat mahsur kalan Fransız turist ve müze görevlisi Çalışkan, kurtarma ekiplerinin yardımıyla mahsur kaldığı kayalıklardan indirildi. Kendisini kurtaran ekiplere teşekkür eden Lovis, gazetecilerin olayın nasıl olduğunu sorması üzerine, "Kötü oldu ama ekipler sayesinde kurtuldum. Teşekkür ederim. Yapılan yardımı unutmayacağım" dedi.
Fransız turist kurtarıldıktan sonra kendisine yardım eden kurtarma ekibiyle birlikte fotoğraf çektirdi.
- Nevşehir
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