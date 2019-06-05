Son Dakika Haberleri: Kapadokya'da kayalıklarda mahsur kalan Fransız turist kurtarıldı
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Kapadokya'da kayalıklarda mahsur kalan Fransız turist kurtarıldı

1 saat önce

KAPADOKYA'da, çıktığı kayalıklarda 3 saat mahsur kalan Fransız turist Bertrand Damien Lovis (41) ile onu kurtarmaya çalışan Mehmet Çalışkan, UMKE, AFAD ve jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kapadokya'da kayalıklarda mahsur kalan Fransız turist kurtarıldı, System.String[]
KAPADOKYA'da, çıktığı kayalıklarda 3 saat mahsur kalan Fransız turist Bertrand Damien Lovis (41) ile onu kurtarmaya çalışan Mehmet Çalışkan, UMKE, AFAD ve jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.
Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar beldesi sınırlarında bulunan Kızılçukur Vadisi'nden Aktepe köyüne geçtikten sonra Zelve Örenyeri'ne inmeye çalışan Fransız turist Bertrand Damien Lovis, yaklaşık 100 metre yükseklikteki kayalıklarda mahsur kaldı. Turistik gezi yapan vatandaşlara sesini duyurmaya çalışan Fransız turist, bayrak sallayarak kendisini fark ettirdi. Turistin mahsur kaldığını gören turistler durumu müze çalışanlarına bildirdi. Turisti kurtarmaya giden Mehmet Çalışkan da kayalıklarda mahsur kaldı. Müze çalışanlarının durumu jandarmaya bildirmesinin ardından olay yerine UMKE, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 3 saat mahsur kalan Fransız turist ve müze görevlisi Çalışkan, kurtarma ekiplerinin yardımıyla mahsur kaldığı kayalıklardan indirildi. Kendisini kurtaran ekiplere teşekkür eden Lovis, gazetecilerin olayın nasıl olduğunu sorması üzerine, "Kötü oldu ama ekipler sayesinde kurtuldum. Teşekkür ederim. Yapılan yardımı unutmayacağım" dedi.
Fransız turist kurtarıldıktan sonra kendisine yardım eden kurtarma ekibiyle birlikte fotoğraf çektirdi.


- Nevşehir
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 10:27 Kaynak: DHA
AFAD, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Mehmet Çalışkan, turist, Güncel
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