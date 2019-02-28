Son Dakika Haberleri: Kapadokya'da Kışın Sanatı

Kapadokya'da Kışın Sanatı

7 dakika önce

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya Bölgesinde yağan kar yağışının ardından karlarla kaplı peribacaları ortaya kartpostallık görüntüler çıkarttı.

Kapadokya'da Kışın Sanatı, System.String[]
Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya Bölgesinde yağan kar yağışının ardından karlarla kaplı peribacaları ortaya kartpostallık görüntüler çıkarttı.

Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden bir tanesi Kapadokya Bölgesinde her mevsimin ayrı bir güzelliği yaşanıyor. Kapadokya Bölgesinde dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkili olurken kar yağışıyla birlikte peribacalarının kartpostallık görüntüler vermesi dikkatlerden kaçmadı.

Bölgeyi kışın ziyarete gelen yerli ve yabancı turistler ise karlarla kaplı peribacalarının bol bol fotoğraflarını çekti. - NEVŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 01:15 Kaynak: İHA

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