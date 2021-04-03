Kapadokya'da maske takmayan 37 turiste para cezası kesildi - Son Dakika

Kapadokya'da maske takmayan 37 turiste para cezası kesildi

Kapadokya'da vadilerde jandarma Türkçe ve İngilizce maske uyarısı yaptı

NEVŞEHİR - Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde hafta sonu çıkma yasağından muaf tutulan turistlere maske takmamaktan dolayı cezai işlem uygulandı.

Covid bilgilendirme haritasında çok yüksek riskli kategoride yer alan Nevşehir'de hafta sonu çıkma yasağı uygulaması dün akşam 21.00 itibariyle başladı. Kapadokya bölgesini ziyarete gelen yabancı turistlerine muaf tutulduğu sokağa çıkma kısıtlamasında İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler bölgede bulunan vadilerde devriye gezerek Türkçe ve İngilizce anonslarla turistlere maske uyarısında bulundu.

Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Göreme beldesinde bulunan Kılıçlar Vadisinde jandarma araçlarının devriye gezerek Türkçe ve İngilizce anonslarla maske uyarısı yapması dikkatlerden kaçmazken maske takma kuralına tüm uyarılara rağmen uymayan 37 yabancı turiste para cezası kesildi.

Kılıçlar Vadisinde jandarma ekipleri tarafından maske uyarısı yapılan Avusturyalı turist Jon Matteo Brüggenweth insanları korumamız anlamında maske çok önemli dedi. Brüggenweth, "Kapadokya'daki manzara çok eşsiz. Buradaki tarihi ve kültürel varlıklar harika. Kısa bir yürüyüş esnasında maskemi çıkarmıştım. Kendimizi ve diğer insanları korumamız açısından maske önemli" dedi.

Kanadalı turist Spencer Wiman, Kapadokya'nın salgın dönemi için çok güvenli bir yer dedi. Wiman, "Kapadokya'da doğa yürüyüşünde alan geniş ve diğer insanlarla yakında olmadığımız için maskemi çıkarmıştım. Kimsenin olmadığı sakin yerler olduğu için maskemi takmamıştım. Burası salgın dönemi için çok güvenli bir yer. Burada ilginç kayalar arasında yürümek ve tatil yapmak çok güzel" diye konuştu.